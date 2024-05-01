Глава Пентагона призвал страны, у которых есть Patriot, передать их Украине

"Есть страны, у которых есть Patriot, и поэтому мы продолжаем взаимодействовать с этими странами. [...] Я разговаривал с лидерами нескольких стран лично в течение последних двух недель, призывая их отказаться от большего потенциала или предоставить больший потенциал", — сказал Ллойд Остин на слушаниях в Комитете Палаты представителей по вооруженным силам, пишет AFP.
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