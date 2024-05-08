Ericsson обирає рішення SAP для підвищення операційної ефективності

8 мая 2024, 12:15

Оскільки технологічний ландшафт продовжує розвиватися, компанії в усьому світі шукають способи підвищити операційну ефективність і гнучкість своїх ланцюжків постачання. Компанія Ericsson, світовий лідер у сфері 5G, комунікаційних технологій і послуг, вибрала SAP Integrated Business Planning for Supply Chain (SAP IBP) для підвищення операційної ефективності своєї глобальної мережі постачання.

Цифровізація ланцюжків постачання стає ключовим елементом бізнес-стратегії багатьох компаній, зокрема й телекомунікаційної галузі. Аналіз Deloitte ("2023 telecom industry outlook") показує, що минулого року компанії в цьому секторі зосереджувалися насамперед на забезпеченні клієнтів розширеними можливостями підключення та вищою продуктивністю, одночасно збільшуючи вартість і конкурентоспроможність. У свою чергу, дослідження KPMG ("Supply chain trends 2024: The digital shake-up") показують, що в 2024 році технологічна індустрія в першу чергу зіткнеться з такими проблемами, як прозорість і видимість у ланцюжках постачання. І саме технології допоможуть компаніям подолати ці складнощі.

Керуючи мережами з понад 2,5 мільярдами користувачів у більш ніж 180 країнах і 40% глобального мобільного трафіку за межами Китаю, Ericsson у якийсь момент відчув потребу в єдиній технологічній базі для всіх процесів планування та логістики. Відповіддю стало хмарне рішення SAP IBP, яке об’єднує можливості бізнес-планування в різних додатках, покращує здатність компаній прогнозувати ризики і пропонує рішення для вирішення проблем ланцюжків постачання.

За допомогою SAP IBP Ericsson зможе покращити час реагування на продажі, операції, процеси планування ресурсів і запасів. Це дозволить компанії продовжувати зосереджуватися на інноваціях і підвищенні ефективності витрат. Здатність передбачати та задовольняти попит гнучким способом має вирішальне значення для низки цілей корпоративного бізнесу. Вибір SAP IBP є результатом тривалого партнерства, в рамках якого SAP підтримує бачення Ericsson щодо забезпечення необмеженого зв’язку по всьому світу.

"У контексті оцифрування ланцюжків постачання вкрай важливо використовувати цифрові можливості для інтеграції даних у всій компанії. Необхідно, щоб кожен відділ, який займається плануванням ланцюжків постачання, використовував один набір даних. Дослідження, проведене компанією SAP, показує, що 34 відсотки керівників вважають недостатню стандартизацію ІТ-рішень і додатків основною проблемою в сфері ланцюжків постачання, а 26 відсотків помічає проблеми, пов’язані з інформаційною ізоляцією між підрозділами. Спільна технологічна платформа, що підтримує планування логістики та обмін інформацією в рамках цих процесів, є ключовою потребою для наших клієнтів, особливо для компаній із глобальним охопленням, таких як Ericsson. Вибір правильних технологічних інструментів означає підвищену гнучкість і довіру, що дозволяє будувати стійкі ланцюжки поставок та ефективно реагувати на потреби клієнтів. Наша довгострокова співпраця з Ericsson, включаючи нещодавній вибір SAP IBP для ланцюжків постачання, є ще одним важливим кроком для зміцнення її позицій як одного з лідерів у світових телекомунікаціях, — коментує Адам Адамчик, Head of Digital Supply Chain, SAP CEE.