В Иране строится новый ядерный реактор

Глава Организации по атомной энергии Ирана Эслами объявил о строительстве нового ядерного реактора в г. Шираз на юго-западе страны: «Эта программа осуществляется для развития ядерной науки и технологий, а также исследовательской, научной и образовательной работы».
7 мая Эслами сообщил, что в иранском г. Исфахан откроется первый международный учебный центр ядерной науки и технологий.
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