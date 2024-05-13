13 мая 2024, 16:04

В Иране строится новый ядерный реактор

Глава Организации по атомной энергии Ирана Эслами объявил о строительстве нового ядерного реактора в г. Шираз на юго-западе страны: «Эта программа осуществляется для развития ядерной науки и технологий, а также исследовательской, научной и образовательной работы».



7 мая Эслами сообщил, что в иранском г. Исфахан откроется первый международный учебный центр ядерной науки и технологий.



