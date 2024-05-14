В США ввели запрет на импорт обогащенного урана из России

14 мая 2024, 11:45

Двухпартийный законопроект подписал президент США Джо Байден. Он вступит в силу через 90 дней.

Закон предусматривает льготы до 2028 года коммунальным предприятиям, которые будут вынуждены остановить ядерные реакторы после прекращения поставок.



Советник Байдена по нацбезопасности Джейк Салливан назвал этот закон историческим. Он считает, что этот шаг укрепит энергетическую и экономическую безопасность США, уменьшив и в конечном итоге устранив зависимость от России в области гражданской ядерной энергетики.