Эрдоган: Израиль рано или поздно нападет на Турцию

16 мая 2024, 11:15

«Не думайте, что Израиль остановится в Газе. Если его не остановить, то рано или поздно это разбушевавшееся государство, это террористическое государство, с его иллюзиями о земле обетованной, нацелится на Анатолию (территория Турции без европейской части)», - заявил президент Эрдоган.