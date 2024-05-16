Эрдоган: Израиль рано или поздно нападет на Турцию

«Не думайте, что Израиль остановится в Газе. Если его не остановить, то рано или поздно это разбушевавшееся государство, это террористическое государство, с его иллюзиями о земле обетованной, нацелится на Анатолию (территория Турции без европейской части)», - заявил президент Эрдоган.
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