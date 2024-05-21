21 мая 2024, 13:15

"Суспільне" выходит из марафона "Єдині новини"

"Суспільне" начинает собственное вещание на Первом канале. По договоренности с другими производителями телемарафона, это будет в рамках расширения создания контента в контексте круглосуточного информационного марафона.



"На мой взгляд, это цивилизованное "расставание", которого удалось достичь в рамках расширения производства контента. Мы получили письменные гарантии от СНБО, что такими действиями не будем нарушать решение Совета безопасности. Команда Суспільного готова к возобновлению круглосуточного вещания на Первом. Надеюсь, у нас все получится", — сказала в комментарии "Детектору медиа" председатель наблюдательного совета НОТУ Светлана Остапа.

