30 мая 2024, 8:15

Илон Маск может стать консультантом Дональда Трампа

При условии, если тот победит на президентских выборах. Об этом пишет The Wall Street Journal.



По данным издания, два миллиардера обсудили эту возможность. По словам источников, знакомых с ходом переговоров, эта роль еще не до конца проработана и может не осуществиться, но Трамп и Маск обсудили способы предоставления Маску официальной информации и влияния на политику, связанную с безопасностью границ и экономикой - вопросы, по которым владелец Tesla стал высказываться более активно.



Маск вместе с инвестором-миллиардером Нельсоном Пельтцем также проинформировал Трампа о разработанном ими плане инвестирования в проект по предотвращению фальсификации данных на выборах. Пельтц и Маск также рассказали экс-президенту о кампании влияния в элитных кругах, которая уже идет полным ходом: Маск и его политические союзники устраивают собрания влиятельных бизнес-лидеров по всей стране и пытаются убедить их не поддерживать кампанию по переизбранию президента Байдена.

