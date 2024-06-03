Пройдёт первая международная конференция по борьбе с космическим пиратством

3 июня 2024, 10:15

Организаторы в курсе, что пока что в космосе нет никакого пиратства, но они решили заранее готовиться к тому, что скоро на орбите Земли будут контрабандисты, преступники и т.д.



Будут думать, что делать с тем, что ещё не случилось, но кажется неизбежным.