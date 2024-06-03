Организаторы в курсе, что пока что в космосе нет никакого пиратства, но они решили заранее готовиться к тому, что скоро на орбите Земли будут контрабандисты, преступники и т.д.
Будут думать, что делать с тем, что ещё не случилось, но кажется неизбежным.
3 июня 2024, 10:15
Пройдёт первая международная конференция по борьбе с космическим пиратством
Организаторы в курсе, что пока что в космосе нет никакого пиратства, но они решили заранее готовиться к тому, что скоро на орбите Земли будут контрабандисты, преступники и т.д.
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