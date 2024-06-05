Китай заявил, что "мирный план" Пекина по Украине поддержали 26 стран

5 июня 2024, 14:15

Министр иностранных дел Китая Ван И заявил журналистам, что 26 стран согласились присоединиться или ищут пути присоединения к "общему пониманию", которого достигли Китай и Бразилия.

По его словам, в общей сложности 45 стран дали "положительную оценку" этим идеям.



Ван И заявил, что россия и Украина по отдельности "подтвердили большую часть содержания" принципов политического решения, которые были изложены Китаем и Бразилией в совместном заявлении в прошлом месяце.



Он не упомянул основное требование Украины о том, чтобы россия вывела все войска с ее территорий, аннексированных с 2014 года, прежде чем можно будет начать какие-либо переговоры. Кроме того, президенты воюющих стран отказались вести переговоры друг с другом.



Министр отметил, что условия для мирных переговоров "еще не готовы" и что Китай "примет собственные решения" об участии в таких встречах.