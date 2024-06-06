За два года войны россия уничтожила в Украине 210 тыс. зданий — New York Times

6 июня 2024, 9:15

Чтобы оценить степень разрушений в Украине, издание привлекло двух американских ученых, которые анализировали спутниковые данные.

Они пришли к выводу, что часть населенных пунктов Украины выглядят, как Дрезден или Лондон после Второй мировой войны или сектор Газа после полугода бомбардировок. Журналисты привели такое сравнение: 210 тыс. разрушенных зданий в Украине — это если бы каждое здание на Манхэттене уничтожили четыре раза.



Больше всего от разрушений пострадал Мариуполь. Среди других городов с существенными разрушениями — Харьков, Рубежное, Бахмут, Марьинка, Херсон, Новая Каховка, Олешки, Ирпень и другие.