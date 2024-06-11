▪️ Теперь любое приложение на iPhone можно защитить паролем или FaceID;
▪️ В iOS можно менять цвет и местоположение иконок;
▪️ В iMessage появилось форматирование текста и эффекты для него. А сами сообщения можно отложить по таймеру;
▪️ Появилась функция скрытия приложений;
▪️ Появится игровой режим, который увеличит производительность телефона во время игры;
▪️ В приложение «Фото» существенно изменился интерфейс и элементы управления;
▪️ Теперь можно отвечать Siri на вопрос «Ответить на звонок?» одним кивком в AirPods.
11 июня 2024, 8:45
Apple презентовали iOS 18, где значительно изменится интерфейс и не только
▪️ Теперь любое приложение на iPhone можно защитить паролем или FaceID;
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