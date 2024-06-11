Apple презентовали iOS 18, где значительно изменится интерфейс и не только

11 июня 2024, 8:45

▪️ Теперь любое приложение на iPhone можно защитить паролем или FaceID;

▪️ В iOS можно менять цвет и местоположение иконок;

▪️ В iMessage появилось форматирование текста и эффекты для него. А сами сообщения можно отложить по таймеру;

▪️ Появилась функция скрытия приложений;

▪️ Появится игровой режим, который увеличит производительность телефона во время игры;

▪️ В приложение «Фото» существенно изменился интерфейс и элементы управления;

▪️ Теперь можно отвечать Siri на вопрос «Ответить на звонок?» одним кивком в AirPods.