12 июня 2024, 9:15

В Збройних Силах України створюють новий рід військ — Сили безпілотних систем

Командувач новостворених Сил безпілотних систем Вадим Сухаревський заявив, що «Україна впроваджує зміни на основі сучасного воєнного досвіду, і готова диктувати правила цієї війни».



Серед ключових пріоритетів - збільшення ефективності ураження ворога за допомогою безпілотних апаратів. Також, в подальшому більш системно відбуватиметься підготовка фахівців нового роду військ у вищих військових навчальних закладах та навчальних центрах.



- Підготовка - важливий елемент. Зробимо все, щоб об'єднати зусилля з цивільними школами, які навчають операторів дронів. Ми хочемо максимально систематизувати процес навчання професійних пілотів, - підкреслив полковник Вадим Сухаревський.

