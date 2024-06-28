IKEA собирается вернуться в Украину — СМИ

28 июня 2024, 14:45

"Важным сигналом для главного офиса IKEA стало возвращение и успех H&M, также они внимательно следили за возобновлением работы Inditex [магазинов брендов Zara, Bershka, Pull&Bear]", — сообщил источник Forbes Ukraine.

"Экономическая правда" также написала о планах возвращения IKEA в Украину.



"Проходят технические предварительные работы. Дата начала работы пока неизвестна", — сказал собеседник издания.



В 2020 году IKEA запустила в Украине онлайн-продажи, а в 2021-м открыла первый физический магазин на втором этаже в ТРЦ Blockbuster Mall в Киеве.