Полиэтиленовая упаковка: как появились первые пакеты

29 июня 2024, 13:15

Еще 100 лет назад никто и не слышал о полиэтиленовых пакетах, а сейчас их можно встретить на каждом шагу. Без них не обходится ни одна хозяйка, супермаркет и производитель. Это удобная, практичная, многоразовая упаковка для пищевых и промышленных товаров. Ежегодно во всем мире производится более триллиона пакетов.

Впервые полиэтилен изобрели в 1933 году на одном из химических заводов Англии. Широкую известность новый материал получил благодаря военным разработкам и его универсальным свойствам. В привычном виде первые полиэтиленовые пакеты были запатентованы в 1965 году в Швеции, а создателем новинки считается инженер Стин Густас Тулин. Очень быстро новый и дешевый материал заменяет бумагу и ткань во всей Европе, а производитель становится одним из самых состоятельных бизнесменов.

Уже к 80-м годам прошлого века пластик захватывает более 85% рынка и стремительно распространяется по всей планете. Спрос на бумажные пакеты и многоразовые сумки падает. Вскоре крупные супермаркеты полностью переходят на полиэтилен, который дешевле и практичнее других материалов и упаковок.

Но еще в конце XIX века был случайным образом обнаружен удивительный осадок на дне пробирки, похожий на воск, но с необычными свойствами. Тогда этому открытию не придали значения и отложили на полку. Лишь спустя 40 лет пластик был вновь переоткрыт и стал стремительно завоевывать мир.

Многие еще помнят походы в магазин с авоськами. Но 80-е годы XX века положили начало новой эре полиэтилена, который продается на каждом углу. Первые целлофановые пакеты привозились командировочными, моряками, возвращавшиеся из-за границы. Для популяризации нового товара на упаковку наносили яркие картинки, известные логотипы компаний. С таким пакетом не стыдно было показаться и в институте, и на выставке. Он стал негласным символом приобщения к западной культуре, показателем статуса.

Для продления службы порвавшегося пакетика его:

запаивали;

заклеивали изолентой;

вкладывали старый пакет.

Ручки, которые вечно рвались, укрепляли нитками, скотчем.

Сегодня производитель пакетов Примапак предлагает высококачественные прочные изделия для разных целей – от подарочных до мусорных, от вкладышей для бочек до упаковки для крупной тары. Заказать подходящий вариант можно через интернет, выбрав материал, размеры и толщину на сайте. Также есть возможность отпечатать нужное количество упаковки с логотипом компании.

Человечество бездумно использовало полиэтилен, не задумываясь о его вреде для окружающей среды. Только когда в 1997 году моряк-исследователь Ч. Мур обнаружил в океане огромное мусорное пятно, состоящее преимущественно из старых пакетов и других пластиковых отходов, мировое сообщество заговорило о проблеме. Постепенно страны стали отказываться от производства и использования полиэтилена, применять его в разумных пределах, снизился бытовой спрос. Выходом стали биоразлагаемые пакеты разных форм и размеров, которые также можно заказать в компании Примапак.