3 июля 2024, 15:15

Зеленський хоче дізнатися про план Трампа

Я "потенційно готовий" зустрітися з Трампом, щоб вислухати його "мирний план", — Володимир Зеленський.



"Якщо Трамп знає, як закінчити цю війну, він має сказати нам сьогодні. Якщо є ризики для української незалежності, якщо ми втратимо державність — ми хочемо бути до цього готові, ми хочемо знати".

