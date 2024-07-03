Зеленський хоче дізнатися про план Трампа

Я "потенційно готовий" зустрітися з Трампом, щоб вислухати його "мирний план", — Володимир Зеленський.
"Якщо Трамп знає, як закінчити цю війну, він має сказати нам сьогодні. Якщо є ризики для української незалежності, якщо ми втратимо державність — ми хочемо бути до цього готові, ми хочемо знати".
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