Стармер закликав Трампа і Зеленського завершити угоду про рідкісні метали

3 марта 2025, 13:45

Під час вчорашньої зустрічі премʼєр-міністр ВБ наголосив, що Зеленський повинен налагодити відносини з Трампом і що будь-який мир не триватиме довго, якщо він не буде гарантований США, пише Financial Times.