В "Укрэнерго" анонсировали дни без отключений света в июле

5 июля 2024, 13:45

"С 9-го по 24 июля во всех областях будут изменены графики отключений. В каждой области в один из дней в течение двух недель не будет ограничений. В другие дни ограничения потребления будут происходить согласно графикам, опубликованным облэнерго в каждом регионе", — говорится в сообщении.

В компании объяснили, что это нужно для измерения фактического потребления электроэнергии по областям:◾️9 июля: Днепропетровская;◾️10 июля: Киев;◾️11 июля: Киевская, Хмельницкая;◾️12 июля: Донецкая, Черниговская, Одесская;◾️18 июля: Запорожская, Винницкая, Ровенская;◾️19 июля: Тернопольская, Полтавская, Херсонская, Закарпатская;◾️23 июля: Черкасская, Харьковская, Николаевская;◾️24 июля: Житомирская, Ивано-Франковская, Сумская, Кировоградская.