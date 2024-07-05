В "Укрэнерго" анонсировали дни без отключений света в июле

"С 9-го по 24 июля во всех областях будут изменены графики отключений. В каждой области в один из дней в течение двух недель не будет ограничений. В другие дни ограничения потребления будут происходить согласно графикам, опубликованным облэнерго в каждом регионе", — говорится в сообщении.
В компании объяснили, что это нужно для измерения фактического потребления электроэнергии по областям:
◾️9 июля: Днепропетровская;
◾️10 июля: Киев;
◾️11 июля: Киевская, Хмельницкая;
◾️12 июля: Донецкая, Черниговская, Одесская;
◾️18 июля: Запорожская, Винницкая, Ровенская;
◾️19 июля: Тернопольская, Полтавская, Херсонская, Закарпатская;
◾️23 июля: Черкасская, Харьковская, Николаевская;
◾️24 июля: Житомирская, Ивано-Франковская, Сумская, Кировоградская.