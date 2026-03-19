19 марта 2026, 9:15

В Египте вводят графики отключения света из-за войны на Ближнем Востоке

Власти вводят ограничения на фоне топливного кризиса, поэтому кафе и магазины будут работать до 21:00–22:00.



Также будут отключать рекламные вывески и уличное освещение, а правительственные здания будут работать до 18:00.

