Сьогодні енергетичні виклики – це номер один, — Володимир Зеленський

8 июля 2024, 12:45

Уряд України отримав чітке завдання, а саме: розробити пакет рішень, щоб наші люди, всі українські громади, українські компанії могли пройти цю ситуацію та забезпечити реальну можливість для себе отримати енергію попри російський терор.

Перший пункт, над яким ми працюємо, – це посилення ППО в нашій державі. У нас є сильні результати. Сьогодні в Україні запрацювала нова система. Дякую нашим німецьким партнерам! І окремо отримали посилення від США. Впевнений, що саміт НАТО також дасть нам відповідні результати. Удвічі маємо посилити нашу ППО впродовж літа.

