Украинские хирурги провели уникальную операцию на сердце

8 июля 2024, 13:45

Медики Института имени Амосова сообщили, что провели уникальную операцию военному из Винницкой области.



Вражеский снаряд пробил легкое и остановился в сердце.

Врачи в Днепре сделали экстренную операцию и спасли его жизнь, однако оставалась опасная для жизни проблема — отверстие в сердечной артерии, через которое кровь попадала в полость сердца. В Институте имени Амосова провели операцию без традиционного разреза грудной клетки (не было даже общей анестезии). С помощью внутрикоронарного ультразвукового аппарата через руку мужчины установили специальные стент-графты, которые закрыли поврежденную зону артерии.Отмечается, что это первый случай в мире, когда подобная операция была проведена именно таким образом. После операции военный чувствует себя хорошо.