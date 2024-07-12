Українці розробили розвідувальний БПЛА який летить на понад 1000 км

12 июля 2024, 12:45

"Горлиця-2" від ДП "Антонов" – це сучасний український безпілотний авіаційний комплекс, що здатен кардинально змінити правила гри на полі бою.

З максимальною дальністю польоту понад 1050 км, цей дрон може виконувати завдання на великій відстані, мова йде про Москву, Санкт-Петербург та багато інших важливих для РФ міст майже до Уралу.



"Горлиця-2" може нести модулі машинного зору та автоматичного пошуку цілей та обладнання вагою до 65 кг.



З радіусом дії до 600 км і тривалістю польоту понад 8 годин на висоті 1800-2400 метрів, він здатен швидко реагувати загрозу або на зміну умов завдяки крейсерській швидкості 150-180 км/год. Його перевагою є "довга рука", що дозволяє здійснювати рейди на відстань понад 1000 км і завдавати удари по стратегічних об'єктах у росії при цьому забезпечуючи неймовірну тривалість польоту від 8 годин.