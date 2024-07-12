12 июля 2024, 13:15

США и Украина готовят ответ на российский ракетный удар по "Охматдет"

Советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан во время саммита НАТО в Вашингтоне подчеркнул, что Соединенные Штаты "видели ужасную реальность российской атаки на детскую больницу в Киеве".



"Мы работаем вместе с украинцами над тем, чтобы ответить на этот удар силой и решимостью", — подчеркнул Салливан.

