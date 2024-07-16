В июле в Киеве было зафиксировано несколько температурных рекордов

16 июля 2024, 12:45

Центральная геофизическая обсерватория (ЦГО) им. Бориса Срезневского сообщает, что 12 июля минимальная температура воздуха в столице оказалась самой высокой для этого дня, ведь температура не опустилась ниже 22,8 °С. Предыдущее рекордное значение 2021 года превышено на 0,8 °С.

Среднесуточная температура воздуха оказалась самой высокой за время проведения наблюдений для этого дня и составила 28,7 °С, что превысило предыдущий рекордный показатель 1959 года на 1,4 °С, а климатическую норму — на 7,5 °С.



13 июля в столице также установлено два температурных рекорда. Максимальная температура воздуха достигла 35,4 °С, что на 1,3 °С выше предыдущего рекордного показателя 1936 года. Среднесуточная температура воздуха оказалась самой высокой для этого дня и составила 29,0 °С, что превысило предыдущий рекордный показатель 1951 года на 0,7 °С, а климатическую норму — на 8,3 °С.



14 июля метеорологи зафиксировали три температурных рекорда. Минимальная температура воздуха в столице в этот день не опустилась ниже 22,7 °С. Предыдущее рекордное значение 1951 года превышено на 1,6 °С. Максимальная температура воздуха достигла 35,9 °С, что на 2,7 °С выше предыдущего рекордного показателя 1951 года. Среднесуточная температура воздуха оказалась самой высокой для этой даты и составила 29,2 °С, что превысило предыдущий рекордный показатель 1951 года на 1,8 °С, а климатическую норму — на 8,2 °С.



Всего с начала месяца уже установлено десять температурных рекордов.