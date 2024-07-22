Естонія планує збільшити податки для придбання нових систем озброєнь

Про це стало відомо з планів, запропонованих новою урядовою коаліцією.
Згідно з опублікованими в п'ятницю заявами, ПДВ зросте на 2% (до 24%) з липня 2025 року, а податок на прибуток - на 2% з початку 2026 року. Крім того, з початку 2026 року буде запроваджено 2-відсотковий податок на прибуток підприємств як частину пакету податкових підвищень, що називається "податок на оборону". Ці податки будуть тимчасовими до кінця 2028 року.
«Уряд, який прийде до влади після виборів до парламенту 2027 року, вирішить, чи варто змінювати або залишати податок», — йдеться в коаліційній угоді.
Нова коаліція обіцяє зберегти витрати на оборону на рівні щонайменше 3% і покрити витрати на розміщення союзників по НАТО, придбання систем озброєння великої дальності і боєприпаси. Також уряд хоче зміцнити інформаційний, медійний та цифровий простір Естонії, підвищити можливості цифрового захисту та кіберзахисту е-держави від гібридних загроз та поширення неправдивої інформації.
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