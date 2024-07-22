Компания Acer представила новую беспроводную мышь OMR309

22 июля 2024, 14:15

Модель получила современную удобную конструкцию и весь функционал, который может понадобиться для комфортной работы в офисе или дома.

В OMR309 установлен оптический сенсор с регулируемым разрешением 800 / 1200 / 1600 DPI. Возможность изменять разрешение обеспечивает плавное и точное отслеживание на любой поверхности. Для настройки сенсора на корпусе предусмотрена специальная кнопка, также имеются стандартные левая и правая кнопки и колесо прокрутки. Ресурс нажатия доходит до 3 млн.Для подключения к устройствам предусмотрен ресивер 2.4 ГГц, который хранится внутри специального отсека. Модель гарантирует стабильную связь на расстоянии до 10 м, так что удобство работы с мышью не будет зависеть от размеров пространства. OMR309 использует всего одну AA-батарейку.Эргономичный дизайн подойдет как для левшей, так и для правшей. Габариты корпуса составляют 111.6 х 61.6 х 37.36 мм, вес – 62 г. Мышь можно брать с собой в офис, коворкинг или командировку. На выбор доступны белый и зеленый цвета.В беспроводной мыши OMR309 сошлись ключевой функционал, который требуется от подобного девайса, и приятный дизайн. Беспроводное соединение значительно расширяет сценарии использования мыши, а регулируемое разрешение позволяет оптимизировать управление.