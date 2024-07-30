Франция вместо России может построить новый энергоблок в Армении

Обсуждение этого вопроса состоялось в ходе визита на Армянскую атомную электростанцию посла Франции в стране Декоттиньи и представителей французской компании Framatom.
Отмечается, что руководство АЭС выразило готовность сотрудничать с французской стороной и изучить предложения по реакторным технологиям.
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