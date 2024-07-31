На украинско-польской границе будет открыт еще один пункт пропуска — Шмыгаль

31 июля 2024, 8:15

"На границе с Польшей в соответствии с заключенным договором о безопасности расширим автомобильное сообщение. В частности будет открыт еще один пункт пропуска "Нижанковичи — Мальховичи", — сказал премьер-министр Украины на заседании правительства.



Сейчас, по данным сайта ГПСУ, на границе с Польшей действуют 12 пунктов пропуска, из них восемь — автомобильные.