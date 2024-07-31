31 июля 2024, 8:45

Украина и Молдова планируют построить мост через Днестр — Шмыгаль

"Сегодня принимаем решение о создании совместной украинско-молдавской комиссии по строительству моста через Днестр в районе Ямполь — Косуец. Это будет ключевое звено транспортного коридора между Киевом и Кишиневом", — сказал премьер-министр на заседании правительства.

