Украина и Молдова планируют построить мост через Днестр — Шмыгаль

"Сегодня принимаем решение о создании совместной украинско-молдавской комиссии по строительству моста через Днестр в районе Ямполь — Косуец. Это будет ключевое звено транспортного коридора между Киевом и Кишиневом", — сказал премьер-министр на заседании правительства.
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