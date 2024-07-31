Харьков будет превращен в энергетический "остров" — Терехов

31 июля 2024, 9:15

В Харькове должны установить 140 объектов выработки энергии, позволяющих обеспечить 340 МВт.

На данный момент готовы 22 когенерационных установки и 31 модульная котельная, рассказал мэр города Игорь Терехов.



"Это очень амбициозный план. Потому что когда мы говорим о 141 установке, то это и установки, генерирующие электроснабжение, и когенерационные установки и, конечно, блоковые модульные котельные, которые нам нужны, чтобы пройти отопительный сезон. Этих мощностей достаточно, чтобы мы проходили отопительный сезон", — сказал он в эфире телемарафона.





Терехов добавил, что сейчас работы в Харькове идут практически круглосуточно.