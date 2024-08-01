1 августа 2024, 13:45

Електронний та паперовий військовий квиток мають однакову юридичну силу

Наявність у особи військово-облікового документа в електронній формі (у мобільному застосунку, у вигляді роздрукованого військово-облікового документу з QR кодом) є рівнозначним військово-обліковому документу у паперовій формі, оскільки усі вони мають однакову юридичну силу.



Про це йдеться в роз’ясненні Директорату цифрової трансформації у сфері оборони Міністерства оборони України.



Військово-обліковий документ в електронній формі дозволяє уповноваженим працівникам ТЦК, Національної поліції, Держприкордонслужби (https://t.me/Pravda_Gerashchenko/96576)зчитувати його за допомогою технічних засобів (телефони, планшети), на яких може бути встановлений застосунок Резерв+ та які мають камеру.



Роботодавці також можуть використовувати військово-облікові документи працівників у електронній формі при формуванні списків військовозобов'язаних, які пропонуються до бронювання.

