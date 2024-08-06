Победа Трампа на выборах не обязательно означает, что Украина обречена

6 августа 2024, 9:15

Один из редакторов Politico Мэтью Камински написал, что кто бы ни победил на президентских выборах в США, результат может стать полезным для Украины.

По его словам, взгляды кандидатов в президенты Камалы Харрис и Дональда Трампа, а в конечном итоге и их политика, все еще находятся в состоянии неопределенности.



Камински пишет, что в разговоре с людьми, близкими к команде президента Владимира Зеленского, те рассказали ему, что Харрис обнадеживает их как член команды, которую они хорошо знают, но вместе с тем хотят, чтобы она отказалась от работы с командой Джо Байдена. Дело в том, что действующий президент США замедлил поставки оружия и ввел ограничения на его использование из опасений эскалации с рф. Эта осторожность Байдена и частая нерешительность на протяжении всей войны мешали украинской кампании и "действовали на нервы Киеву". Эта осторожность, по словам Камински, отражает суть Байдена и его команды.



Автор считает, что в случае победы Харрис должна оказать более решительную поддержку Украине. Альтернатива — поражение Украины, что подорвало бы американские стратегические интересы.



Что касается Трампа, то Камински соглашается, что тот выбрал худший вариант для Украины, когда назначил сенатора Джей Ди Вэнса своим потенциальным вице-президентом. Вместе с тем автор напоминает, что именно администрация Трампа позволила продать Украине Javelin в 2017 году, что помогло ей в первые дни вторжения рф. И первым иностранным лидером, которому позвонил Трамп после своего выдвижения в кандидаты в президенты, стал именно Зеленский.



Камински, ссылаясь на людей, которые слышали разговор, утверждает, что все прошло даже лучше, чем рассказывали Трамп и Зеленский общественности. По его словам, Трамп сказал Зеленскому, что новости о том, будто он будет помогать путину, являются "фальшивыми", и пообещал Украине справедливый мир. Но Камински подчеркивает, что "никто не знает, что сделает Трамп, зачастую даже сам Трамп". Его чертами являются непредсказуемость и склонность к персонализации политики.



"Но суть в том, что победа Трампа в ноябре не обязательно означает, что Украина обречена или путин спасен. Исход остается за кадром, и люди, окружающие Трампа, борются за него", — отметил Камински.