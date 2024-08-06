6 августа 2024, 9:45

Триває найбільша ремонтна кампанія в історії української енергетики

Заступник міністра енергетики Микола Колісник заявив про безпрецедентну ремонтну кампанію в енергетичній галузі. Мова йде про генерацію, розподіл і транспортування електроенергії для споживачів.



За словами Колісника, росіяни продовжують обстрілювати енергетичну інфраструктуру. Однак енергетики роблять усе можливе, щоб максимально підготувати обладнання до опалювального сезону.

