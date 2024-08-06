Украинские F-16 получили системы раннего оповещения о ракетной атаке — СМИ

6 августа 2024, 13:45

Как пишет "Мілітарний", самолеты получили пилоны Terma PIDS+ с системой раннего предупреждения о ракетном нападении.

Их идентифицировали на опубликованных видео с истребителями. Издание пишет, что система состоит из шести датчиков и одного компьютера.



Defense Express пишет, что истребители вооружены двумя типами ракет "воздух — воздух": AIM-9 для уничтожения целей в ближней зоне и AIM-120, отвечающими за среднюю и большую дальность.



Издание также объяснило золотой цвет фонаря кабины.



"Дело в том, что в его покрытии действительно используется золото и это позволяет снизить радиолокационную заметность F-16", — говорится в статье.