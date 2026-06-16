В Украине разработали тяжелый подводный дрон Sea Trident

16 июня 2026, 9:45

Тяжелый беспилотник представила украинская компания Global Mark на международной выставке Eurosatory в Париже, пишет "Мілітарний".



Новинка адаптирована для сложных морских операций, требующих полной автономности и максимальной скрытности.

Sea Trident способен доставлять боевую часть или груз весом до 1000 кг. Благодаря низкому уровню заметности он может незаметно проникать на закрытые водные объекты. В перечень его ключевых задач входят проведение ударных миссий, логистическое обеспечение, а также перехват и нейтрализация вражеских автономных систем.



Дрон оснащен комплексами адаптивной навигации и способен поражать цели на больших расстояниях. Полная масса БПЛА составляет 10 000 кг, а рабочая глубина погружения — 60 метров, что позволяет ему эффективно действовать на прибрежном мелководье.