5 лучших комедий от Netflix

20 августа 2024, 8:45

Рассказываем читателям о фильмах, которые поднимут вам настроение.



"День "да"", 2021

Фильм рассказывает о необычных сутках, когда родители решают отвечать "да" на все просьбы своих детей. Это становится началом для увлекательных и смешных приключений, ведь дети используют эту возможность, чтобы реализовать свои самые смелые идеи и желания.



"Совершенное сочетание", 2022

Менеджер из Лос-Анджелеса, стремясь завоевать важного клиента, отправляется на ферму в Австралии. Ее план заключается в том, чтобы завести новые деловые контакты и продемонстрировать свою способность адаптироваться к любым условиям. Однако оказывается, что жизнь на ферме не так проста, как она ожидала.



"Что за люди", 2023

Молодая пара и их семьи учатся уважать современную любовь на фоне столкновения культур, ожиданий общества и различий между поколениями. Впереди у влюбленных главное испытание — знакомство с родителями.

"Они клонировали Тайрона", 2023

Сюжет разворачивается после череды ужасных событий, когда необычная троица решает объединиться для расследования правительственного заговора. Их путешествие переполнено комедийными ситуациями и неожиданными поворотами, ведь каждый из персонажей приносит в команду уникальные навыки и перспективы.



"Семейное дело", 2024

Анна, молодая и амбициозная сотрудница крупной корпорации, влюбляется в нового коллегу, и у них начинается тайный роман. Об этом узнает ее мать, Эвелина, которая сама недавно пережила развод. Эвелина хочет помочь дочери разобраться в ее чувствах, но ее советы часто приводят к непредсказуемым и забавным результатам.