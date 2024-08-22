22 августа 2024, 11:15

Специалисты ГУР "хакнули" российские телеканалы

Киберспециалисты ГУР осуществили атаку на серверы российских телеканалов. Видео от ГУР было трижды продемонстрировано в прайм-тайм телеканалов "первоуральск тв", "евразия 360", "евразия. первый канал" и других.



Как отмечается, часть атакованных каналов входит в медиахолдинг местного олигарха андрея комарова. Некоторые из них были вынуждены прекратить собственное вещание на длительное время.

