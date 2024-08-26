За два года Украина совершила революцию в сфере дронов

26 августа 2024, 18:15

В 2022 году было закуплено и изготовлено меньше тысячи дронов для наших военных, а в 2024 — больше миллиона законтрактовано и активно производятся, заявил глава Минцифры Михаил Федоров.

"Недавно произошли масштабные закупки БпЛА с машинным зрением, донаведением, искусственным интеллектом. По факту произошла реальная технологическая революция", — сказал он.



Федоров добавил, что дроны и роботизированная техника очень эффективны в этой войне. Только с помощью надводного дрона MAGURA удалось уничтожить вражеской техники более чем на $500 млн.

