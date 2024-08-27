27 августа 2024, 13:15

Осіння презентація гаджетів Apple відбудеться 9 вересня

Презентація відбудеться о 20:00 за Київським часом.

Очікується, що компанія анонсує нові моделі iPhone та Apple Watch. Подія буде транслюватися на сайті Apple та на YouTube.


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