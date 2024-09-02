Нові правила отримання паспорта для українців за кордоном

2 сентября 2024, 17:15

Кабімін ухвалив постанову №932, згідно з якою військовозобов'язані українці, які проживають за кордоном, зможуть отримати внутрішній чи закордонний паспорт лише за наявності чинних військово-облікових документів.

У разі якщо військово-обліковий документ буде недійсний, особі відмовлять у адміністративній послузі.



У такому випадку чоловіки зможуть звернутись до територіального органу чи підрозділу ДМС для отримання паспорта.



Також, якщо особа подала документи для оформлення паспорта до набрання чинності закону про мобілізацію, вона також зможе його отримати у разі надання військово-облікового документу.

