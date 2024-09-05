Иран "выкупил" украденную хакерами информацию о банковских счетах своих граждан

5 сентября 2024, 13:45

В прошлом месяце иранские банки стали объектом масштабной кибератаки, угрожавшей стабильности банковской системы страны.

Об этом пишет Politico, со ссылкой на свои источники. Отмечается, что компании, предоставляющей электронные услуги иранским банкам, под давлением правительства пришлось выплатить этим хакерам «выкуп» в размере $3 млн, чтобы предотвратить обнародование данных индивидуальных счетов примерно 20 банков.



Издание сообщает, что данная атака является крупнейшей в истории кибератак на банковскую систему Исламской Республики.









