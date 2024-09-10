SpaceX уже в 2026 году будет готова запустить космические корабли на Марс

10 сентября 2024, 10:45

В своей соцсети Х он рассказал, что эти корабли будут без экипажа, чтобы проверить надежность посадки на Марс.

Если посадка пройдет успешно, то первые полеты на Марс с экипажем состоятся через четыре года.



"С тех пор частота полетов будет расти в геометрической прогрессии с целью построения самодостаточного города примерно через 20 лет. Многопланетность значительно увеличит вероятную продолжительность жизни сознания, поскольку мы больше не будем сосредотачивать все наши яйца, в буквальном смысле и метаболически, на одной планете", — сказал Маск.