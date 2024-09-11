Жители должны готовиться, что света в Запорожье не будет вообще

"Что касается городского водоканала, то проведена процедура по закупке трех мощных генераторов на суммарную мощность около 5 МВт, которые должны быть поставлены в течение следующих четырех месяцев на базу горводоканала. Нам удалось это сделать благодаря тому, что мы смогли провести переговоры с нашими международными партнерами, которые 80% от этой закупки смогут профинансировать, 20% — областной бюджет, поскольку в городском бюджете на это денег не хватает", — рассказал глава ОВА Иван Федоров.
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