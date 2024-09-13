13 сентября 2024, 13:15

Финляндия готовит новый пакет военной помощи Украине на €118 млн

Как сообщило минобороны страны, это будет 25-й пакет помощи. Более подробную информацию о нем министерство не разглашает.



Всего Финляндия поставила Украине оборонную технику на общую сумму €2,3 млрд.

