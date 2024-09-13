13 сентября 2024, 15:15

OpenAI выпустила новую модель OpenAI o1, которая значительно лучше GPT-4o

Она в 5 раз лучше справляется с математическими задачами и в 6 раз эффективнее в написании кода. Она буквально думает как человек.
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