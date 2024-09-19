lifecell розширює мережу магазинів та впроваджує нові послуги у 2024 році

19 сентября 2024, 14:45

lifecell продовжує зміцнювати свої позиції на ринку, активно збільшуючи кількість магазинів і вдосконалюючи обслуговування клієнтів.

Станом на 31 серпня 2024 року мережа lifecell налічує 421 магазин, з яких 61 працює понад 10 років.



У 2024 році lifecell відкрив 19 нових магазинів у різних областях України, зокрема в містах, де раніше не було точок обслуговування бренду. Серед таких міст — Мена (Чернігівська область), Роздільна (Одеська область), Костопіль (Рівненська область), Славута та Старокостянтинів (Хмельницька область). Це розширення дозволяє оператору стати ближчим до своїх клієнтів і забезпечувати якісне обслуговування в нових локаціях.



lifecell продовжує створювати нові робочі місця. Станом на 31 серпня 2024 року в мережі магазинів оператора працювало понад 1000 продавців.



Деякі магазини lifecell на Сході та Півдні України зазнали пошкоджень внаслідок обстрілів. Проте завдяки спільним зусиллям lifecell та його партнерів ці магазини було швидко відновлено, що забезпечило безперервний доступ клієнтів до послуг оператора.



У 2024 році lifecell продовжує розширювати асортимент товарів і послуг у своїх магазинах. Серед найбільш популярних — стартові пакети та додаткові сервіси оператора. Також великим попитом користуються роутери, повербанки та зарядні пристрої, що є особливо актуальними в умовах частих знеструмлень. У 2024 році компанія додала до свого асортименту товари нових брендів, таких як TM 7L, Human Mobile Devices (HMD), TM XO, TM Duracell, TM 2E та TM Nubia.



З 1 червня 2024 року lifecell запустив промо-акцію «Захист екрана та поклейка за 199 грн», попит на цю послугу у деяких містах зріс на 52% від початку року.



Одним із важливих напрямків діяльності lifecell у 2024 році є співпраця з поштовим оператором Meest ПОШТА. Щомісяця через магазини lifecell проходить понад 35 000 отриманих та виданих посилок.



lifecell продовжує інвестувати в розширення своєї мережі магазинів та впровадження новітніх рішень, що покращують обслуговування клієнтів по всій Україні.