В Лейпциге найдено ранее неизвестное произведение Моцарта

23 сентября 2024, 16:45

Композиция под названием «Маленькая ночная музыка» («Ganz kleine Nachtmusik»), созданная в 1760-х годах, состоит из семи частей для струнного трио и имеет продолжительность около 12 минут.



По словам исследователей, обнаруженная рукопись, вероятно, не является оригиналом композитора, а представляет собой копию, сделанную примерно в 1780 году.