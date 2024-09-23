Композиция под названием «Маленькая ночная музыка» («Ganz kleine Nachtmusik»), созданная в 1760-х годах, состоит из семи частей для струнного трио и имеет продолжительность около 12 минут.
По словам исследователей, обнаруженная рукопись, вероятно, не является оригиналом композитора, а представляет собой копию, сделанную примерно в 1780 году.
23 сентября 2024, 16:45
В Лейпциге найдено ранее неизвестное произведение Моцарта
Композиция под названием «Маленькая ночная музыка» («Ganz kleine Nachtmusik»), созданная в 1760-х годах, состоит из семи частей для струнного трио и имеет продолжительность около 12 минут.
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