26 сентября 2024, 9:15

По данным историков, Россия проиграла более 70% из 50 войн, которые она вела на севере и западе с XIII по XV век.

Крымская война (1853—1856)

Война между Российской Империей и союзническими войсками Османской империи, Великобритании, Французской империи и Сардинского королевства за господство на Ближнем Востоке и на Балканах закончилась поражением Московии и подписанием Парижского мирного договора.



Причинами поражения историки считают экономическую отсталость Российской Империи, отсутствие железных дорог, ограниченность ресурсов, нехватку боеприпасов и, как следствие, плохое снабжение армии.



Русско-японская война (1904-1905)

Война между Российской и Японской империями за контроль над Маньчжурией, Кореей и Жёлтым морем. В ходе этого конфликта Россия недооценила своего противника, командование оказалось некомпетентным, а также негативно сказалась отдаленность театра боевых действий от центра государства — боеприпасы слишком медленно поступали на фронт.



В итоге победила Япония, распространив влияние на Корею и получив Сахалин. Поражение стало одним из спусковых механизмов конца Российской империи.



Советско-финская война (1939-1940)

В конце ноября 1939 года советские войска вторглись в Финляндию. Как обычно бывает у россиян, все началось со лжи. Под финским флагом советские войска обстреляли свою же приграничную деревню Майнила, чтобы создать повод для войны. Однако финны, после четырех месяцев боев, вытеснили советскую армию, а СССР за это преступное нападение исключили из Лиги Наций.



Афганская война (1979-1989)

Этот конфликт был результатом противостояния между властями Афганистана, которые финансировались СССР и опирались на советскую военную поддержку, и местных повстанцев-моджахедов.



Советский Союз захватил контроль над большой территорией, но не смог подавить сопротивление моджахедов. В 1989 году, под давлением внутреннего кризиса и международного общественного мнения, СССР вывел свои войска из Афганистана.



Российское вторжение в Афганистан было, как и русско-японская война, прелюдией к концу империи.



Первая чеченская война (1994-1996)

В ответ на провозглашение Чечней государственного суверенитета в конце 1994 года Ельцин бросил туда российские войска. После неудачных попыток захватить Грозный и геноцид гражданского населения, в 1996 году российские войска были выведены из Чечни. Кровопролитие закончилось поражением российской армии.



Российско-украинская война (2022-...)

С момента полномасштабного вторжения РФ в Украину прошло 2,5 года — планы Путина про «Киев за три дня» с треском провалились. Украинцы продолжают отстаивать свой суверенитет и защищать свои территории!



Как показывает история, мифы о несокрушимости РФ — абсолютно беспочвенны и в значительной мере являются вымыслами российской пропаганды.