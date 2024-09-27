27 сентября 2024, 14:15

Телевизоры LG и Samsung следят за своими пользователями

Исследователи выяснили, что каждые 10 миллисекунд телевизоры делают снимок экрана для показа вам таргетированной рекламы, а данные могут передавать третьим лицам.


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