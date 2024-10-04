4 октября 2024, 10:45

Глава ФСБ испугался подрыва пейджеров "Хезболлы"

Директор ФСБ Александр Бортников на заседании Совета руководителей органов безопасности и спецслужб СНГ заявил, что подрывы пейджеров, раций и другой техники группировки "Хезболла" в Ливане несут угрозу покушений на представителей власти в СНГ.



"Как показали недавние акции с подрывами пейджеров и раций в Ливане и Сирии, результаты работ спецслужб противника по сбору сведений об уязвимостях информационных ресурсов и конспиративному внедрению "закладок" могут быть использованы не только для разрушения критической информационной инфраструктуры, но и организации покушений на представителей государственной власти с помощью носимой электроники в нужный момент", — сказал бортников.



По его словам, это является "прямой угрозой" безопасности стран СНГ.

