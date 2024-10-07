Мін'юст США заблокує 41 інтернет-ресурс, пов'язаний зі спецслужбами РФ

Ці домени використовували хакери, які належать до Callisto Group — оперативного підрозділу Центру 18 Федеральної служби безпеки Росії.
У США кажуть, що представники російського уряду обманом через незаконні електронні пошти викрадали конфіденційні дані американських громадян, зокрема посадовців. Так вони хотіли отримати доступ до компʼютерів і облікових записів електронної пошти уряду США.
Компанія Microsoft також подала цивільні позови про арешт 66 інтернет-доменів, які теж використовувала Callisto Group
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